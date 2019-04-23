В Новосибирске, а также Приморском и Красноярском крае, полиция провела обыски в домах запрещённых «Свидетелей Иеговы»
По подозрению в причастности к организации, признанной экстремистской и запрещенной в России, пять человек были задержаны, двое остаются в СИЗО. Как говорится на сайте «Свидетели Иеговы в России», следователи и сотрудники ФСБ обыскали порядка полутора десятка домов, в том числе нагрянули в квартиру 80-летней женщины, которой после обыска потребовалась медицинская помощь.
В феврале массовые задержания последователей запрещенной организации прошли в Сургуте. Верующие пожаловались на пытки со стороны полиции.