Samsung перенесет начало глобальных продаж смартфона Galaxy Fold из-за сообщений о дефектах модели

Изначально планировалось, что устройство поступит на прилавки 26 апреля. Новую дату релиза объявят в ближайшие дни.

Компания представила один из первых в своем роде гнущихся телефонов, который раскладывается в планшет, в феврале.

Galaxy Fold должен стать одним из самых дорогих смартфонов в мире – его цена приближается к двум тысячам долларов. Через несколько дней после использования, многие эксперты, которые получили модель на тест, пожаловались на поломку устройства.