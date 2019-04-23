В США арестован лидер ультра-правового добровольческого отряда, открыто размышлявший об убийстве Обамы и Клинтон

69-летний Ларри Хопкинс был арестован в штате Нью-Мексико два дня назад. Лидер ультра-правого добровольческого отряда Объединенные Конституционные Патриоты, который задерживал эмигрантов при пересечении южной границы США, Ларри Митчелл Хопкинс был арестован ФБР в субботу. Хопкинса арестовали по обвинение в незаконном хранении огнестрельного оружия.

В понедельник, когда сторона обвинения подала в суд первые ходатайства, выяснилось, что два года назад Хопкинс публично хвастался тем, что члены группы Объединенных конституционных патриотов прошли подготовку к убийству 44-го президента США Барака Обамы, а также — кандидата в президенты Хиллари Клинтон и миллиардера, крупнейшего демократического донора Джорджа Сороса. Все трое, по заявлениям Хопкинса, которые приводят свидетели, должны были быть убиты за поддержку движения Антифа.

Ларри Хопкинс и его ультра-правый добровольческий отряд попали в новости, когда стало известно, что они задерживают тысячи мигрантов при пересечении Южной границы США. Отряд утверждает, по сообщениям агентства Reuters, что он оказывал помощь официальным властям США в задержании более 5-ти тысяч человек в пустыни штата Нью-Мексико.

Члены добврольческого отряда «Объединенные Конституционные Патриоты» носят военную форму и вооружены. По данным агентства Рейтер, отряд ссылается на то, что их поддерживает Пограничная Служба США.

Сейчас Ларри Митчел Хопкинс остается под стражей, ближайшие судебные слушания по его делу состоятся в Альбукерке 29 апреля.