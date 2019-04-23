Суд в Петербурге примет окончательное решение в бракоразводном процессе Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой

Ранее экс-футболист «Зенита» согласился оставить двухлетнего сына своей бывшей супруге. На очередном судебном заседании сотрудники органов опеки должны представить свои заключения. Экспертиза проверяла эмоциональное состояние родителей, их привязанность к сыну и пристрастие к наркотикам.

Предполагается, что суд на основании заключений примет окончательное решение в процессе и определит место жительства мальчика. О расставании Александр Кержаков и Милана Тюльпанова объявили несколько лет назад. Сразу после этого начался процесс за право опеки.

Кержаков обвинил бывшую супругу в пристрастии к наркотикам и потребовал оставить ребенка с ним. Впрочем, на прошлом судебном заседании бывший футболист «Зенита» предлагал Тюльпановой пойти на мировое соглашение. Однако женщина отказалась завершить бракоразводный процесс в досудебном порядке.

Своё решение прекратить тяжбу за право опеки над сыном Кержаков прокомментировал в соцсетях. По его словам, отдать ребенка он согласился, чтобы не травмировать психику двухлетнего Артемия, который уже 4 месяца проживает с матерью. Экс-футболист «Зенита» отметил, что за это время он почти не виделся с сыном.

Напомним, Милана Тюльпанова – дочь петербургского политика Вадима Тюльпанова, который умер несколько лет назад. Замуж за футболиста она вышла в 2015 году.