Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке возросло до 310 человек, еще 480 пострадали

Об этом сообщает телеканал News 1st со ссылкой на министерство здравоохранения страны. Ранее сообщалось о 290 погибших и 500 пострадавших. В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой — на западе острова, восьмой — в жилом комплексе в пригороде Коломбо. По данным местных СМИ, теракты совершили террористы-смертники. В понедельник в столице прогремел новый взрыв около церкви, в которой был взрыв в воскресенье. Власти Шри-Ланки объявили 23 апреля днем траура по погибшим.