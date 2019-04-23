Конституционный суд Латвии объявит решение по языковой реформе в школах

Она предполагает переход всего образования в стране на государственный язык. Законность реформы оспаривает социал-демократическая партия «Согласие», которая выражает интересы русскоязычных жителей республики. В иске говорится, что поправки к законам об образовании противоречат ряду статей конституции и международным обязательствам.

Перевод русских школ на латышский язык одобрил год назад президент республики Раймондс Вейонис. Позже Сейм согласился ввести запрет на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах страны, а Минобразования объявило также о переводе на государственный язык всех дошкольных учреждений. Т.е. теперь даже в русских садиках русские воспитатели обязаны общаться с русскими детьми только на латышском.

Решение властей вызвало волну недовольства среди русскоязычного населения. Противники реформы уже провели множество массовых акций. Очередная — намечена на 1 мая.

Постепенная реализация реформы должна начаться с нового учебного года, а завершиться к 1 сентября 2021-го.