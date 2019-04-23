Суд в США отказал информатору WikiLeaks в освобождении под залог

Челси Мэннинг будут держать под стражей пока она не согласиться дать показания по делу основателя сайта Джулиана Ассанжа перед коллегией присяжных – об этом сообщает Associated Press. Бывшая военный аналитик армии США была арестована в прошлом месяце, за то, что она проигнорировала требование суда выступить на закрытых слушаниях.

Мэннинг получила многолетний тюремный срок за передачу WikiLeaks секретных данных, однако позже была помилована. Она сменила пол и имя – в американской армии ее знали под именем Брэдли Мэннинг.