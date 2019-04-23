Tesla планирует к следующему году запустить службу беспилотного такси

Как передает телеканал CNN, такие планы основатель компании Илон Маск озвучил на встрече с инвесторами. Он сказал, что для этих целей будет создан отдельный автопарк и выразил уверенность, что где-нибудь в США получит соответствующее разрешение. Помимо прочего, Маск добавил, что владельцы автомобилей Tesla смогут за деньги сдавать свои машины под услуги такси. Такая опция, по подсчетам предпринимателя, позволит гражданам заработать до 30 тысяч долларов ежегодно.