Московские власти сделают бесплатной парковку в городе на майские праздники

Как сообщается на сайте мэрии, взимать плату с владельцев автомобилей не будут с 1 по 4 мая и с 9 по 11. Это объясняется тем, что традиционно горожане отправляются в эти дни на дачи или в другие страны и интенсивность движения снижается. Поэтому бесплатная парковка не повлияет на загруженность дорог.

Отмечается также, что в дни проведения репетиции военного парада, а также 9 мая, с 18 часов вечера центральные станции метро будут работать только на вход и пересадку пассажиров.