Бывший глава «Известий» попросил Генпрокуратуру передать его дело в другой следственный орган

Соответствующее письмо Эраст Галумов адресовал главе надзорного ведомства Юрию Чайке – сообщает ТАСС. Свою просьбу обвиняемый мотивирует тем, что он и его родственники подвергаются угрозам со стороны сотрудников ФСБ, которые требовали от Галумова взятку за «послабление в ведении уголовного дела».

На прошлой неделе суд арестовал начальника следственной группы ФСБ по делу Галумова и его бывшего подчиненного по подозрению в коррупции. Они якобы вымогали 65 миллионов рублей у сына бывшего главы «Известий».