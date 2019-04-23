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04:04, 23 апреля 2019

Второй украинский губернатор подал в отставку после президентских выборов

Полномочия сложил глава Николаевской области Алексей Савченко – об этом сообщает агентство «Украинские новости». О причинах его увольнения ничего не говорится. Ранее он просил Петра Порошенко отстранить его от должности на время расследования самоубийства главы Николаевского аэропорта.
Накануне в отставку подал губернатор Львовской области Олег Синютка. Перед президентскими выборами он предупреждал, что покинет пост, если победит Владимир Зеленский. За кандидата от партии «Слуга народа» проголосовали почти три четверти избирателей.



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