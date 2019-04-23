Второй украинский губернатор подал в отставку после президентских выборов

Полномочия сложил глава Николаевской области Алексей Савченко – об этом сообщает агентство «Украинские новости». О причинах его увольнения ничего не говорится. Ранее он просил Петра Порошенко отстранить его от должности на время расследования самоубийства главы Николаевского аэропорта.

Накануне в отставку подал губернатор Львовской области Олег Синютка. Перед президентскими выборами он предупреждал, что покинет пост, если победит Владимир Зеленский. За кандидата от партии «Слуга народа» проголосовали почти три четверти избирателей.