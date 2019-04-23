Правящая партия Великобритании намерена потребовать от Терезы Мэй назвать точную дату ее ухода с поста премьера

По данным газеты «Дейли Телеграф», парламентский комитет будет вынужден пойти на изменение внутрипартийный правил, чтобы сместить своего лидера, если она не уйдет добровольно до 12 июня. Бывший глава Консервативной партии напомнил, что Мэй обещала уйти в отставку как только законодатели примут соглашение об условиях выхода из ЕС. Как ожидается, вскоре этот вопрос будет в четвертый раз вынесен на голосование в Палату общин. Если депутаты вновь отвергнуть сделку, Британия будет вынуждена принять участие в выборах в Европарламент, против чего выступают евроскептики.