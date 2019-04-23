Инвестиционный холдин «Финам» планирует продать новостной агрегатор СМИ2

По сведениям «Коммерсанта», актив предлагается нескольким компаниям, включая «Ростелеком», Сбербанк и Тинькофф-банк. «Финам» готов выставить на продажу от 50 до 100 процентов акций. По некоторым данным, компания оценена почти в 4 миллиарда рублей.

На днях в СМИ2 было объявлено о смене гендиректора. Это, по мнению «Коммерсанта», связано с потенциальной продажей. Компания является одним из крупнейших новостных агрегаторов в России.