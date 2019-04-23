«Россети» выделят Чечне более 5,5 миллиардов рублей на борьбу с потерями электроэнергии

Как сказал в разговоре с ТАСС глава межрегиональной дочерней компании оператора, регион требует «повышенного внимания». На модернизацию сетей республики направят треть всех средств, выделенных в рамках инвестиционной программы компании.

На прошлой неделе вице-премьер Виталий Мутко сказал, что долг регионов Северного Кавказа за электроэнергию и газ составляет 120 миллиардов рублей. В январе суд в Грозном списал долги жителей республики на сумму более 9 миллиардов. После апелляции «Газпрома» решение надзорного ведомства было отменено.