Сочинские полицейские избили журналиста, который сделал им замечание

Следственный комитет завел на сотрудников МВД дело о превышении полномочий. Как рассказал корреспондент издания «Росдержава» Станислав Андреев интернет-порталу «Свободные медиа», его затащили на территорию отдела и начали избивать после того, как он обратил внимание на то, что полицейские находились на улице без головных уборов.

Ему также угрожали подбросить наркотики, потребовали извинений и решили составить протокол о неповиновении сотрудникам полиции. Андреев написал заявление в Следственный комитет.