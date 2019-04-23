Петр Порошенко намерен вновь возглавить страну после следующих президентских выборов

Действующий лидер вышел к людям, которые пришли поддержать его у администрации главы государства. Как передает телеканала «112 Украина», он сказал собравшимся, что поборется на парламентский выборах и вернется на Банковую улицу, где находится АП, после следующих выборов президента. После того, как толпа начала скандировать «через год», он согласился: «через год, так через год».

По подсчетам Центризибркома почти три четверти избирателей проголосовали во втором туре выборов, который прошел в минувшее воскресенье, за Владимира Зеленского.