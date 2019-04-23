СК связал убийство следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной с делом о хакерах, которое она вела

Доводом в подтверждение этой версии стало нападение на одного из фигурантов дела, который согласился сотрудничать со следствием и дать показания на других соучастников. Предположительно, люди, которые атаковали обвиняемого, также могут быть причастны к убийству Шишкиной.

Следователя застрелили в октябре прошлого года утром возле ее дома в Подмосковье. Предполагаемый организатор находится в Грузии. Он попросил у властей страны политическое убежище.