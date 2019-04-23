Во Владивостоке в ожидании приезда лидера Северной Кореи экстренно углубили въезд в вокзал

Как пишет «Коммерсант», это было сделано для лимузина Ким Чен Ына. Выяснилось, что автомобиль не проходит в ворота по высоте, из-за чего было принято решение раскопать въезд на 20 сантиметров. По словам источников газеты, глава КНДР согласился ездить по городу только на личной машине, которая прибудет вместе с ним на бронепоезде.

По некоторым данным. Встреча российского и северокорейского лидеров пройдет на острове Русский 25 апреля.