Ливийская народная армия под командованием Халифы Хафтара начала вторую фазу наступления на юге Триполи

Как сообщает агентство ЭФЭ, наиболее активные боевые действия с применением артиллерии наблюдались в пригороде всего в 20 километрах от столицы. Армия, поддерживающая временный кабинет двинулась на Триполи в начале апреля. В столице заседает правительство, сформированное при поддержке ООН.

По некоторым данным, жертвами вооруженного конфликта уже стали более 200 человек. Еще более тысячи пострадали.