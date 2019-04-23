Индийские и американские спецслужбы предупреждали власти Шри-Ланки об угрозе терактов

По данным телеканала CNN, правительство островного государства получило информацию о том, что «произойдет что-то ужасное», однако президенту это не сообщили.

Жертвами серии терактов, по последним сведениям, стали 290 человек. В общей сложности в разных городах страны прогремело восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб, а также в гостиницах. В атаках были задействованы террористы-смертники.