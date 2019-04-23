В Шри-Ланке с сегодняшнего дня (с полуночи 23 апреля (+2,5 часа мск)) введен режим чрезвычайного положения

Это связано с терактами, жертвами которых стали 290 человек, около 500 пострадали.

Решение о режиме ЧП принято для того, чтобы наделить полицию и вооруженные силы полномочиями, необходимыми для обеспечения общественной безопасности. Ранее ланкийский СМИ сообщали, что вооруженные силы Шри-Ланки объявили об отправке около тысячи военнослужащих в Коломбо для обеспечения правопорядка. Правительство откроет в штаб-квартире местной полиции и здании Минобороны центры оперативного реагирования и подготовки спецопераций.

Самая крупная в истории страны серия терактов произошла 21 апреля. В общей сложности в Коломбо и окрестностях столицы прогремели восемь взрывов. Террористы-смертники подорвали бомбы, в том числе в католических храмах во время пасхальных служб и в фешенебельных гостиницах. По данным властей, за серией атак стоит местная исламистская радикальная группировка «Таухид джамаат», у которой, предположительно, есть связи за границей.

По подозрению в причастности к терактам задержаны почти три десятка человек. Власти заблокировали соцсети и мессенджеры и ввели комендантский час.