Москва и Минск сегодня обсудят поставки нефти

Белоруссия недовольна качеством сырья.

Белорусские НПЗ получили от России 700 тысяч тонн нефти, которую нельзя использовать – органические хлориды в ней превышены в 17 раз, заявил гендиректор компании-оператора нефтепровода Олег Борисенко. Он отметил, что источник загрязнения находится в российской части нефтепровода. Что именно произошло с трубой, не уточняется. Из-за плохой нефти вышло из строя оборудование на одном из крупнейших госпредприятий Белоруссии – Мозырском НПЗ, сообщило агентство БелТА со ссылкой на руководство завода. В концерне «Белтефтехим» заявили, что будут требовать от России компенсации. В российском Минэнерго ответили, что проблема носит технический характер и не связана с нефтегазовым спором Москвы и Минска. Ранее власти Белоруссии выразили обеспокоенность налоговым маневром в России, из-за которого вырастет стоимость нефти и газа для республики. А из-за ограничения поставок в Россию белорусских товаров Александр Лукашенко заявил, что в Москве обнаглели и выкручивают Минску руки.

Власти Белоруссии ранее пригрозили поставить на ремонт нефтепровод «Дружба». Это означало бы остановку транзита российской нефти в Европу.