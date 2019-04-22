В Киеве несколько тысяч сторонников Петра Порошенко пришли сегодня к зданию администрации президента

Об этом сообщает агентство ТАСС. Участники принесли украинские флаги, символику президентской партии и плакаты в поддержку Порошенко. По итогам вчерашних президентских выборов он проиграл шоумену Владимиру Зеленскому. Тот не раз подчёркивал, что баллотируется лишь на один президентский срок. Выступая сегодня перед сторонниками, Порошенко сказал, что намерен вернуться на пост главы государства после следующих выборов президента.