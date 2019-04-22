Во Владивостоке к приезду лидера КНДР экстренно увеличили въезд на вокзал

Об этом со ссылкой на источники пишет газета «Коммерсант». Выяснилось, что лимузин Ким Чен Ына не проходит в ворота по высоте. В итоге въезд сделали больше в глубину на 20 сантиметров. По словам источников, северокорейский лидер согласился ездить по Владивостоку только на своём лимузине, который прибудет вместе с ним на бронепоезде. По сведениям газеты, Ким Чен Ын прибудет в город в среду, а в четверг встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры пройдут в кампусе Дальневосточного федерального университета. Это место выбрали из-за жёстких требований безопасности.