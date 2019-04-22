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22:31, 22 апреля 2019

Катерина Тихонова, которую в СМИ называют дочерью президента Владимира Путина, будет защищать кандидатскую диссертацию

Об этом пишет сайт «Открытые медиа» со ссылкой электронную базу документов МГУ. Тихонова решила стать кандидатом физико-математических наук. В числе её научных руководителей ректор МГУ Виктор Садовничий. Защита назначена на 24 мая. Диссертация посвящена созданию устройств, позволяющих космонавтам и летчикам лучше ориентироваться в пространстве и помогающих людям с нарушениями вестибулярного аппарата.
В отзывах научных руководителей говорится, что работа является оригинальной. Тихонова названа самостоятельным, целеустремленным и трудолюбивым исследователем.



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