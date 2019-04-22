Пятеро соратников оппозиционера Алексея Навального выразили желание баллотироваться в депутаты Мосгордумы

Об этом они сообщили в ходе встречи политика перед своими сторонниками на концертной площадке «Главклуб».

На встречу Навального и его соратников пришли примерно 1,5 тысячи человек. Перед ее началом очередь у входа в «Главклуб» растянулась примерно на 10-15 метров. В результате встреча началась с опозданием в 45 минут. О своем желании участвовать в выборах в Мосгордуму сообщили муниципальные депутаты Илья Яшин и Константин Янкаускас, юристы Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Иван Жданов, а также политик Владимир Милов. Все они поочередно выступили перед собравшимися избирателями и уверяли в том, что не только намерены не только изменить социально-экономическую жизнь Москвы, но и реформировать сам столичный парламент. В конце к собравшимся вышел Алексей Навальный. Он подчеркнул, что в рамках своего проекта «Умное голосование» его команда стремится к созданию единого списка из 45 кандидатов на выборах в Мосгордуму. По словам оппозиционера, он будет готов призывать голосовать за любого представителя этого списка даже при кардинальном различии политических взглядов, если это поможет победить правящую партию «Единая Россия».

Выборы в Мосгордуму намечены на 8 сентября.