Власти Новгородской области, где врачи объявили забастовку утверждают, что не получали уведомлений об акциях

Власти Новгородской области, где врачи объявили итальянскую забастовку утверждают, что не получали уведомлений об акциях протеста. В администрации губернатора сказали РБК, что сотрудники «скорой помощи» в городе Окуловка выезжают на вызовы к пациентам.

О том, что сотрудники скорой начали «итальянскую забастовку», то есть стали выполнять обязанности строго по инструкции, сегодня «Эху» рассказала председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева.

По данным Васильевой, сейчас оклад фельдшера «скорой помощи» в Окуловке составляет 6800 рублей.