Лидер КНДР Ким Чен Ын в предстоящую среду прибудет во Владивосток

Об этом пишет газета «Коммерсант». По её данным, в четверг северокорейский лидер встретиться с президентом России Владимиром Путиным в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Вечером того же дня российский лидер улетит на саммит в Китай, а его северокорейский коллега покинет Владивосток лишь на следующий день – для него подготовили культурную программу. Издание отмечает, что к приезду гостя пришлось на 20 см углублять въезд в ворота вокзала Владивостока, чтобы оттуда мог выехать лимузин Ким Чен Ына, который погрузили на его бронепоезд.