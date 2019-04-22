Петр Порошенко намерен вернуться на пост главы государства после следующих выборов президента

Об этом он сказал на митинге своих сторонников в Киеве у здания президентской администрации на Банковой улице.

По итогам вчерашних выборов Порошенко уступил шоумену Владимиру Зеленскому, который, в свою очередь, одержал победу с рекордным показателем – получил 73% голосов избирателей.

После оглашения результатов объявили об отставке руководители двух регионов — Николаевской и Львовской областей. Последняя оказалась единственным регионом, где на выборах президента во втором туре победил Петр Порошенко. О намерении вернуться на Украину объявил бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Он ещё вчера сообщил, что подал ходатайство о снятии запрета на въезд в страну и купил билет. Впрочем, Госпогранслужба Украины сегодня сообщила, что Саакашвили отказано во въезде, поскольку два года назад он незаконно пересек польско-украинскую госграницу и поэтому теперь не может посещать страну до 2021-го года.

О намерении вернуться в страну после того как будут объявлены официальные результаты сообщил украинский предприниматель, экс-руководитель Днепропетровской области Игорь Коломойский. На Украине с ним связывают приход в политику Зеленского, но сам победитель президентских выборов во время избирательной компании неоднократно говорил, что не является «проектом Коломойского».