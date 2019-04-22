Компания Samsung отложила старт продаж телефонов Galaxy Fold с гибким экраном из-за сообщений о поломках

Планировалось, что он поступит в продажу в США на этой неделе. Теперь сроки переносятся на начало мая, — пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Сегодня компания отменила презентации новинки в Гонконге и Шанхае, намеченные на вторник и среду без объяснения причин. На прошлой неделе стало известно, что у нескольких журналистов и блогеров, тестировавших новый смартфон, в первые дни использования сломался экран.