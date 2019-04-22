Совет Федерации сегодня одобрил закон об изоляции российского сегмента интернета

Он должен вступить в силу 1-го ноября. Перед этим документ предстоит подписать президенту. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, объясняя необходимость закона, сказала, что он позволит не допустить ущерба от возможных угроз извне. При этом она провела параллель с сегодняшним отключением света в здании Совфеда. В частности, она сказала, что даже отключение электричества на полчаса парализовало работу Совфеда. «Вы представьте, если с интернетом будет так же», — добавила Матвиенко.