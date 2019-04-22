В еще одном городе бюджетники пожаловались на принуждение к участию в акции «Бессмертный полк»

В Мурманске начали составлять списки тех, кто будет участвовать в шествии 9-го мая. Руководство намекает подчиненным, что участие обязательное, — рассказали информационному агентству «СеверПост» сотрудники одного и бюджетных учреждений. По их словам, от руководства требуют максимального числа участников, чтобы отчитаться о массовой акции перед Москвой.

Накануне на принуждение к участию в шествии «Бессмертный полк», а также в первомайской демонстрации пожаловались учителя в Саратове.