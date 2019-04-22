Госпогранслужба Украины отказала Михаилу Саакашвили во въезде в страну

На сайте ведомства подчеркивается, что политик в 2017-м году незаконно пересек польско-украинскую госграницу, из-за чего ему ограничили въезд в страну до 2021-го года. Госпогранслужба подчеркнула, что действует исключительно на основании законов Украины.

Накануне, как только были оглашены первые данные экзитполов по итогам второго тура президента Украины, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд в страну. В эфире телеканала «Наш» политик сказал, что уже купил билет и обратился к главе СБУ и руководителю погранвойск с просьбой снять запрет, который действующий президент Петр Порошенко ввел, по словам Саакашвили, незаконно.