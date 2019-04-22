Власти Новгородской области заявили, что не получали официальных уведомлений об акциях протеста в мед.учреждениях

Власти Новгородской области заявили, что не получали каких-либо официальных уведомлений об акциях протеста в медицинских учреждениях. В администрации губернатора сказали РБК, что сотрудники «скорой помощи» в городе Окуловка выезжают на вызовы к пациентам.

Сегодня председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева рассказала «Эху», что сотрудники «скорой» в Окуловке начали «итальянскую забастовку», — то есть работают строго по инструкции и перестали выезжать на вызовы, поскольку бригады не укомплектованы так, как этого требует инструкция. Главное требование протестующих – увеличение окладов.