Катерина Тихонова, которую СМИ и Минфин США называют дочерью президента Путина, готовится к защите диссертации

Она хочет стать кандидатом физико-математических наук. Об этом пишет сайт «Открытые медиа» со ссылкой электронную базу документов Московского государственного университета. Защита назначена на 24 мая. Она посвящена созданию устройства, позволяющего космонавтам и летчикам лучше ориентироваться в пространстве и помогающего людям с нарушениями вестибулярного аппарата. В числе научных руководителей Тихоновой ректор МГУ Виктор Садовничий. В отзыве на работу Садовничий написал, что Тихонова проявила себя как исследователь, способный не только решать сложные задачи анализа и синтеза управления механическими системами, но и ставить такие задачи.