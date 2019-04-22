Песков: Путин не смотрел дебаты кандидатов в президенты Украины

Президент Владимир Путин не смотрел дебаты кандидатов в президенты Украины, потому что в это время занимался делами Читинской области, — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Между тем, глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов на своей странице в Фейсбуке обратил внимание на то, что Читинскую область упразднили еще в 2008-м году. Что же касается дебатов, по словам Пескова, Путину передали запись, но пока неизвестно, успел ли он ее посмотреть.