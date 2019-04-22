Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил российский народ с днем рождения Ленина

Соответствующее сообщение он разместил в Твиттере. «Мы приветствуем братский российский народ в день, когда исполняется 149 лет со дня рождения Владимира Ильича Ульянова. Мы отдаем дань уважения этому великому лидеру-революционеру и его наследию в том, что касается борьбы за права пролетариата и строительства социализма», — написал Мадуро. Президент Венесуэлы добавил, что Ленин и по сей день с нами и что он живая история.