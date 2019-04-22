Федеральная служба исполнения наказаний готова перевести ученого Виктора Кудрявцева из СИЗО в больницу, как только получит постановление ЕСПЧ. Об этом сообщил зам.директора ФСИН Валерий Максименко. Он добавил, что ведомство всегда исполняло подобные решения ЕСПЧ, «даже когда считало, что этот суд в чем-то не прав», — передает сайт «МБХ Медиа».

На прошлой неделе Европейский суд по правам человека потребовал госпитализировать 75-летнего ученого, обвиняемого в госизмене. Адвокаты и родственники Кудрявцева говорили о тяжелом состоянии его здоровья еще осенью.