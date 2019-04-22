Суд в Киеве в качестве обеспечительной меры приостановил переименование Киевской митрополии УПЦ МП

Суд в Киеве в качестве обеспечительной меры приостановил переименование Киевской митрополии Украинской православной церкви Московского патриархата. В заявлении Окружного административного суда говорится, что это не означает фактического разрешения спора. Меры введены до завершения рассмотрения дела по существу.

В конце прошлого года Верховная Рада приняла закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата сменить название, включив в него упоминание принадлежности к РПЦ. В прошлом месяце закон подписал президент Петр Порошенко. Украинская православная церковь Московского патриархата выступает против переименования.