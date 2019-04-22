Оформление Красной площади и Васильевского спуска, и организация салюта по Дню Победы подорожали на 1 млн 800 тысяч

Оформление Красной площади и Васильевского спуска, а также организация салюта по Дню Победы в Москве подорожали на 1 миллион 800 тысяч рублей. Об этом сообщает сайт «МБХ Медиа» со ссылкой на данные портала госзакупок. Там говорится, что в этом году власти планируют потратить на эти мероприятия почти 55 миллионов рублей. В предыдущие два года стоимость оформления и салюта не менялись.