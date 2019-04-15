В Ленинградской области работникам завода «Форд» пришлось завершить «итальянскую забастовку»

В профсоюзе предприятия решают вопрос о том, как дальше бороться за компенсации, выплачиваемые при увольнении. Об этом «Эху» рассказал председатель профсоюзной организации Михаил Сергеев.

В конце марта стало известно, что «Форд» закрывает три завода в России, в том числе во Всеволожске Ленинградской области. На прошлой неделе в пресс-службе автоконцерна сообщили, что более 85% сотрудников всеволожского завода «Форд» согласились на добровольное увольнение на условиях, предложенных администрацией.