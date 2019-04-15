В городе Окуловка Новгородской области сотрудники «скорой помощи» начали «итальянскую забастовку» – то есть отказались от любых отклонений от должностных инструкций. Бригады добиваются повышения окладов, — рассказала «Эху» председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева.

. «Это значит, что неукомплектованные бригады не выезжают на вызовы. А там все бригады неукомплектованные, и рабочая машина только одна», — отметила А.Васильева.

Она уточнила, что поводом для забастовки стали низкие зарплаты фельдшеров и водителей – 6800 рублей. Протестующие требуют увеличить оклады сотрудникам станции «скорой помощи» на 100%. При этом, по словам лидера профсоюза, «ни главный врач Окуловской ЦРБ, ни власти на контакт не идут.

А.Васильева также добавила, что полиция задержала оператора профсоюза. Ему грозит до 15 суток ареста, завтра состоится суд.