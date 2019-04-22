Фонд Аркадия Роттенберга и банк ВТБ взяли под контроль хоккейный клуб Динамо

В начале апреля фонд Ротенберга и банк ВТБ создали новое образование — Автономное некоммерческое объединение Динамо. Именно этой структуре и будет передано право управления хоккейным клубом. Акционерное общество, в названии которого тоже есть слово Динамо, которое занималось этим до апреля, останется, но будет управлять только базой и детско-юношеской спортивной школой. Генеральному директору Валерию Шанцеву, бывшему вице-мэру Москвы и губернатору Нижегородской области эта перспектива не понравилась. Руководить базой он отказался и контракт с ним разорвали. Шанцева сменил Евгений Кровопусков. Интересно, что эта революция в руководстве уже вторая за последние два года. В 2017 собственники провернули точно такой же финт. Игрокам предложили подписать новые контракты с только что образованной структурой. Многие не захотели этого делать, поскольку за старой числились долги, поскольку команда была одна им пришлось ее покинуть. Сейчас почти в таком же положении окажутся 14 хоккеистов с переходящими соглашениями. Правда на этот раз старое юридическое лицо платило игрокам аккуратно и претензий быть не должно, кроме одной. Части игроков могут не предложить подписать новые контракты и им придется искать себе работу.



Московское Динамо – один из самых успешных клубов постсоветской истории российского хоккея. Команда дважды выигрывала главный трофей – Кубок Гагарина.