Катерина Тихонова, которую в СМИ называют дочерью Путина, собирается стать кандидатом физико-математических наук

Глава фонда «Иннопрактика» Катерина Тихонова, которую в СМИ называют дочерью президента Владимира Путина, собирается стать кандидатом физико-математических наук. Об этом сообщает сайт «Открытые медиа». По его данным, в конце мая Тихонова будет защищать диссертацию. В числе ее научных руководителей ректор МГУ Виктор Садовничий. Работа Тихоновой посвящена созданию устройств, которые помогут летчикам и космонавтам в экстремальных условиях лучше ориентироваться в пространстве. Эти же устройства позволят исправлять нарушения работы вестибулярного аппарата. Глава фонда «Иннопрактика» изучает, насколько эффективно могут работать такие устройства. В отзывах научных руководителей говорится, что работа является оригинальной. Тихонову там называют самостоятельным, целеустремленным и трудолюбивым исследователем.