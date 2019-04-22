Число задержанных по делу о терактах на Шри-Ланке выросло до 29 человек

Между тем, сегодня в столице страны Коломбо произошел еще один взрыв.

Взрыв прогремел сегодня при обезвреживании бомбы, заложенной в грузовик неподалеку от собора Святого Антония в Коломбо. Информацию об этом подтвердили в полиции Шри-Ланки, но данных о пострадавших нет.

Число жертв восьми вчерашних терактов тем временем выросло до 290 человек. Взрывы произошли в том числе в дорогих отелях и трех церквях, где в тот момент шли пасхальные службы. Помимо местных жителей, погибли больше 30 иностранцев, в числе которых – граждане США, Нидерландов, Великобритании, Китая и других стран. Атаки были совершены с помощью семи террористов-смертников. По данным CNN, власти страны узнали о подготовке терактов еще 11 апреля, но помешать злоумышленникам не смогли.

Сегодня представители правительства Шри-Ланки обвинили в совершении терактов радикальную исламистскую группировку «Таухид джамаат». Между тем, число задержанных по подозрению в причастности к взрывам достигло 29 человек. Об этом сообщает местный портал Newsfirst. Издание Daily Star уточняет, что среди них были девять сотрудников фабрики, принадлежавшей одному из опознанных смертников.

Школы и университеты будут закрыты как минимум до среды. Президент страны создал специальный комитет по расследованию серии терактов. Власти не исключают, что им может потребоваться международная помощь.

Между тем, как сообщает агентство Bloomberg, тысячи туристов готовятся покинуть Шри-Ланку. Основные достопримечательности страны решено было закрыть после терактов.