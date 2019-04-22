Коммерсант: Суд отклонил иск 27 моряков с трех кораблей Черноморского флота о выплате суточных за походы в Сирию

Севастопольский Гарнизонный военный суд отклонил иск 27 моряков с трех кораблей Черноморского флота о выплате суточных за походы в Сирию, — сообщает Коммерсант со ссылкой на адвоката истцов Александра Федорченко.

По его словам, моряки выполняли специальные задачи в 2016-2018 годах. Офицеры рассчитывали получить примерно по 300 тысяч рублей суточных, а моряки-контрактники по 200 тысяч. Однако командование считает, что походы на кораблях не являются командировкой и морякам положены не суточные, а ежемесячная надбавка, которую им уже выплатили.

Суд поддержал позицию ответчиков, сославшись на приказ министра обороны от 2011 года.