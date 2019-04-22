Сторонники КПРФ пришли сегодня с цветами к Мавзолею

Так они отметили день рождения Ленина.

На Красной площади – красные флаги. Коммунисты пришли к своему вождю. Мероприятие трудно назвать массовым – у Мавзолея собралось человек двести. Ради этого пусть и ненадолго закрыли вход на главную площадь страны, и многочисленным туристам пришлось подождать. Традиционно среди пришедших к месту, где уже 95 лет находится тело Владимира Ульянова, преобладают люди старшего поколения. Но в этом раз была заметна и молодежь, особенно выделялась девушка с розовыми волосами. Ее друг, который представился членом Революционной рабочей партии Сергеем Соколовым, сказал, что России нужен новый Ленин, который бы восстановил справедливость



Если у юноши Ленин – это советский Робин Гуд, то другой участник мероприятии, Олег Александрович считает, что Ленин был носителем тайных знаний.



Было несколько портретов Ленина, которые пенсионеры держали как иконы. Практически с Мессией сравнил революционера представитель КПРФ Шукюр Мусаев.



Вероятно, в следующий раз примерно те же люди соберутся на Красной площади 18 декабря – в день рождения Сталина.

Два года назад ВЦИОМ провел опрос, согласно которому вынос тела Ленина из Мавзолея поддерживают более 60% россиян.