Кремль отказывается поздравлять Владимира Зеленского с победой на  президентских выборах на Украине

В Москве будут судить о новом президенте по его делам, — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

С победой на выборах Зеленского уже поздравили президент США, канцлер Германии и руководство Евросоюза.



Владимир Зеленский закрепил трехкратный отрыв от своего конкурента на выборах президента Украины. Уже стали известны некоторые его первые планы на посту главы государства.

За кандидата от партии «Слуга народа» проголосовали во втором туре более 73% избирателей. Это наивысший результат за историю независимой Украины. Действующего президента Петра Порошенко поддержало менее 25%. При этом, Зеленский лидирует во всех областях, кроме Львовской области и зарубежных участков. Чуть более 2% бюллетеней признаны недействительными. Явка составила 62%. Такие результаты сообщила Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 99% электронных протоколов. В ОБСЕ и Европарламенте признали выборы конкурентными и прошедшими с соблюдением прав и свобод граждан. Зафиксированы лишь несколько серьезных нарушений. Петр Порошенко уже поздравил соперника с победой. Выступая в своем избирательном штабе, он отметил, что голосование прошло честно, прозрачно и в полном соответствии с европейскими стандартами. Глава государства добавил, что и после поражения не собирается уходить из политики.

Порошенко также сказал, что готов помочь новому президенту.

Зеленский в свою очередь обещал обратиться к нему за советом, когда почувствует в этом необходимость. Также он не исключил, что может назначить его на какой-нибудь пост, «если общество попросит». В числе первоочередных задачах, победитель выборов назвал прекращение огня в Донбассе, и для этого будет запущена мощная информационная компания. Переговоры в «Нормандском формате» будут продолжены. При этом Зеленский анонсировал «перезагрузку» минского процесса и возможные кадровые перестановки.

В числе кадровых перестановок, Зеленский уже анонсировал отставку генпрокурора Юрия Луценко и сокращение администрации президента. Также он сказал, что у него есть кандидатуры генералов в генеральный штаб Вооруженных сил, но пока отказался их озвучить. В то же время он Заметил, что оснований для роспуска Верховной Рады пока нет. В команде Зеленского полагают, что в парламенте поддержат инициативы нового президента Украины, исходя из здравого смысла или желания остаться в политике. Об этом сказал на брифинге спикер штаба Дмитрий Разумков. По его словам, в первые 100 дней президентства Зеленский сконцентрируется на нескольких законодательных изменениях. В парламент будут внесены проекты законов о народовластии, о снятии неприкосновенности со всех: депутатов, судей и президента, а также об импичменте. Разумков отметил, что некоторые необходимые документы уже готовы.

Зеленский также намерен защищать украинский язык. Первым же делом в должности президента он собирается поехать по украинским городам с рабочим визитом.

Действующий президент Украины Петр Порошенко взял курс на войну. Украинцы от нее устали и эта ошибка помогла победить Владимиру Зеленскому. Такое мнение в эфире «Эха» высказал научный сотрудник University College London Владимир Пастухов.

Пастухов назвал Зеленского «обычным провинциальным интеллигентом» — «именно такой кандидат и нужен людям», — добавил эксперт.

На Украине поменяется не только президент, осенью пройдут парламентские выборы, которые приведут к власти новые политические силы, считает руководитель Центра украинских исследований Институт Европы РАН Виктор Мироненко.

Власти олигархов в стране пришел конец, заключил Мироненко.