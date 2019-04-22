В Мурманске бюджетников заставляют участвовать в шествии «Бессмертный полк»

В бюджетных организациях начали составлять списки тех, кто будет участвовать в шествии 9-го мая. При этом руководство дает понять подчиненным, что участие обязательно, — пишет информационное агентство «СеверПост». Его источники в одной из бюджетных организаций говорят, что от руководства требуют максимального числа участников, поскольку это необходимо для отчета перед Москвой.

Накануне стало известно, что в «Бессмертном полку» заставляют участвовать учителей в Саратове. Одна из педагогов в связи с этим опубликовала обращение к главе региона Валерию Радаеву.