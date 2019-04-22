МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок на Шри-Ланку до нормализации ситуации с республике

Об этом сообщает агентство ТАСС.

Между тем, серия взрывов на Шри-Ланке практически не повлияла на спрос на путевки в эту страну. На сегодняшний день аннулированы только две заявки, — рассказала агентству РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова. Она отметила, что в целом заявок на туры на Шри-Ланку сейчас не слишком много, поскольку там начинается сезон дождей.

Накануне, в день празднования Пасхи в республике произошло 8 взрывов, в том числе в отелях и католических церквях. Погибли 290 человек, около 500 пострадали.